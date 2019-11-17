17 нояб. 2019 г., 12:11
Journalist ID: 2390
News Code: 83558469
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Озеро Чорт

Озеро Чорт или "Мьянше" расположено в 10 км от деревни Чорт на провинции Мазандаран.

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