17 нояб. 2019 г., 12:08
Journalist ID: 2390
News Code: 83558462
0 Persons

Осенние гирканские леса в Иране

Экорегион «Смешанные леса Каспийского Гиркана», в биоме умеренных широколиственных и смешанных лесов, представляет собой область пышных равнинных и горных лесов, охватывающую около 55 тыс. кв килом. вблизи южных берегов Каспийского моря Ирана и Азербайджана. Лес назван в честь древнего региона Гиркания в Иране. Гирканские леса включены в Список Всемирного наследия на 43 сессии Комитета ЮНЕСКО.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 6 =