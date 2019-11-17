Осенние гирканские леса в Иране

Экорегион «Смешанные леса Каспийского Гиркана», в биоме умеренных широколиственных и смешанных лесов, представляет собой область пышных равнинных и горных лесов, охватывающую около 55 тыс. кв килом. вблизи южных берегов Каспийского моря Ирана и Азербайджана. Лес назван в честь древнего региона Гиркания в Иране. Гирканские леса включены в Список Всемирного наследия на 43 сессии Комитета ЮНЕСКО.