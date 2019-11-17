17 нояб. 2019 г., 11:40
Journalist ID: 2390
News Code: 83558402
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Сад Шахзаде Махан в иранском Кермане

Сад Шахзаде Махан является одним из исторических садов Ирана. Этот сад, который расположен в 2 км от города Махан недалеко от Кермана, был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году.

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