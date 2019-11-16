В пятницу на автодроме Азади в Тегеране состоялся этап главного чемпионата страны по дрифту.
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Иранский тхэквондист признан лучшим спортсменом 2019 года
Тегеран, 16 ноября. ИРНА — Иранский тхэквондист Армин Хадипур признан лучшим спортсменом 2019…
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Чемпионат Ирана по дрифту
В пятницу на автодроме Азади в Тегеране состоялся этап главного чемпионата страны по дрифту.…
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На севере Ирана выпал первый этой осенью снег
Сегодня в Джавахер-дех на Севере Ирана, провинция Мазендаран выпал первый снег.
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Художественная выставка "Мир" и мастер-класс по рисованию
В пятницу на острове Риф на юго-западе Ирана открылась художественная выставка "Мир" и мастер-класс…
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3000 иностранных студентов учатся в медицинских университетах Ирана
Санандадж, 16 декабря, ИРНА - 3000 студентов учатся в медицинских университетах, а 8 тысяч…
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Число иностранных туристов на провинции Ардебиль выросло на 97%
Ардебиль, 16 декабря, ИРНА – Генеральный директор организации культурного наследия, ремесел…
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Иранец стал лучшим тхэквондистом 2019 года
Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Иранский тхэквондист Армин Хадипур избран лучшим спортсменом 2019…
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Вице-президент Ирана призвал к укреплению технического сотрудничества с Китаем
Пекин, 16 декабря, ИРНА – Тегеран намерен расширять технологическое сотрудничество с Пекином,…
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Иран и Словакия призвали к развитию культурного сотрудничества
Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Замминистра культуры Словакии Конрад Риго призвал к расширению…
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Посол Франции в Тегеране выразил заинтересованность в расширении сотрудничества СМИ с Ираном
Тегеран, 16 ноября, ИРНА - Посол Франции в Иране Филипп Тьебо после посещения ИРНА подчеркнул…
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