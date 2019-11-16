16 нояб. 2019 г., 16:38
Journalist ID: 2177
News Code: 83557732
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Чемпионат Ирана по дрифту

В пятницу на автодроме Азади в Тегеране состоялся этап главного чемпионата страны по дрифту.

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