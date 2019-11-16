16 нояб. 2019 г., 16:22
Journalist ID: 2177
News Code: 83557705
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На севере Ирана выпал первый этой осенью снег

Сегодня в Джавахер-дех на Севере Ирана, провинция Мазендаран выпал первый снег.

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