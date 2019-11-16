16 нояб. 2019 г., 16:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83557672
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Художественная выставка "Мир" и мастер-класс по рисованию

В пятницу на острове Риф на юго-западе Ирана открылась художественная выставка "Мир" и мастер-класс по рисованию. В торжественной церемонии открытия приняли участие культурные послы Франции и Норвегии.

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