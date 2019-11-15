15 нояб. 2019 г., 17:24
Journalist ID: 2390
News Code: 83556145
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13-й международный фестиваль этнической культуры в иранском Горгане

Более 300 производителей приняли участие в 13-м международном фестивале этнической культуры, который прошел в иранском Горгане.

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