Женская команда по футболу "Сепахан" в пятницу обыграл "Зоб Ахан" со счетом 4:0 в Исфахане.
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Исламский джихад поблагодарил Иран за поддержку палестинского сопротивления
Тегеран, 15 ноября. ИРНА. Официальный представитель военного отделения движения «Исламский…
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13-й международный фестиваль этнической культуры в иранском Горгане
Более 300 производителей приняли участие в 13-м международном фестивале этнической культуры,…
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Женская премьер-лига по футболу в Иране
Женская команда по футболу "Сепахан" в пятницу обыграл "Зоб Ахан" со счетом 4:0 в Исфахане.
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Праздник Тирган в иранском Мазандаране
Праздник Тирган также известен как праздник "Тир мах Сизе Шо" - один из праздников древних…
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Встреча властей страны и участников международной конференции исламского единства с верховным лидером в Тегеране
Власти страны и участники международной конференции исламского единства в пятницу встретились…
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Верховный лидер помиловал обвиненных в преступлениях против безопасности
Тегеран,15 ноября, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи амнистировал…
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МИД прокомментировал резолюцию по правам человека против Ирана
Тегеран, 15 ноября, ИРНА – Иран всегда привержен правам человека в целях интересов национальной…
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Посещение мавзолея Имам Хомейни гостями и участниками 32-й исламской конференции исламского единства
В Тегеране с 14 по 16 ноября 2019 года проходит 33-я международная конференция исламского единства.…
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Районе Таджриш в Тегеране
Таджриш - первый район в Тгеране. Он расположен на севере и северо-востоке Тегерана. Этот район…
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