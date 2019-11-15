15 нояб. 2019 г., 17:19
Journalist ID: 2390
News Code: 83556135
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Женская премьер-лига по футболу в Иране

Женская команда по футболу "Сепахан" в пятницу обыграл "Зоб Ахан" со счетом 4:0 в Исфахане.

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