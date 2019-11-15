Праздник Тирган в иранском Мазандаране

Праздник Тирган также известен как праздник "Тир мах Сизе Шо" - один из праздников древних иранцев после Новруза, Мехргана и Саде. Согласно традиции Благой Веры Тир – язат дождя, поскольку в его обязанности входит брать воду из моря Фарах-карт и низводить ее дождем на ахуровскую землю.