15 нояб. 2019 г., 17:04
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News Code: 83556119
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Праздник Тирган в иранском Мазандаране

Праздник Тирган также известен как праздник "Тир мах Сизе Шо" - один из праздников древних иранцев после Новруза, Мехргана и Саде. Согласно традиции Благой Веры Тир – язат дождя, поскольку в его обязанности входит брать воду из моря Фарах-карт и низводить ее дождем на ахуровскую землю.

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