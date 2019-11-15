15 нояб. 2019 г., 16:27
Journalist ID: 2390
News Code: 83556084
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Встреча властей страны и участников международной конференции исламского единства с верховным лидером в Тегеране

Власти страны и участники международной конференции исламского единства в пятницу встретились с верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи в Тегеране.

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