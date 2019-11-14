14 нояб. 2019 г., 21:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83555486
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Посещение мавзолея Имам Хомейни гостями и участниками 32-й исламской конференции исламского единства

В Тегеране с 14 по 16 ноября 2019 года проходит 33-я международная конференция исламского единства.

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