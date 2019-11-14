Районе Таджриш в Тегеране

Таджриш - первый район в Тгеране. Он расположен на севере и северо-востоке Тегерана. Этот район ограничен на севере южными склонами хребта Альборз, на юге - шоссе Чамран, на западе - рекой Дараке, а на востоке - лесопарком Гарчак.