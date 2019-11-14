Таджриш - первый район в Тгеране. Он расположен на севере и северо-востоке Тегерана. Этот район ограничен на севере южными склонами хребта Альборз, на юге - шоссе Чамран, на западе - рекой Дараке, а на востоке - лесопарком Гарчак.
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Посещение мавзолея Имам Хомейни гостями и участниками 32-й исламской конференции исламского единства
В Тегеране с 14 по 16 ноября 2019 года проходит 33-я международная конференция исламского единства.…
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Районе Таджриш в Тегеране
Таджриш - первый район в Тгеране. Он расположен на севере и северо-востоке Тегерана. Этот район…
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Фестиваль рассказчиков в иранском Горгане
22-й Международный фестиваль рассказчиков под девизом «Будущее надо строить» стартовал вчера…
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Дамаванд – крыша Ирана
Тегеран, 14 ноября, ИРНА – Дамаванд — спящий стратовулкан в горном хребте Альборз, на севере…
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Иранские фильмы будут показаны на кинофестивале в Марокко
Тегеран, 14 ноября, ИРНА - На 23-м фестивале марокканского кино будут показаны три иранских…
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Рухани: проблемы региона должны решаться народами региона
Тегеран, 14 ноября, ИРНА - "Проблемы региона должны решаться народами и странами региона, и…
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Иранский параатлет завоевал золото по метанию копья на чемпионате мира в ОАЭ
Тегеран, 14 ноября, ИРНА – Бехзад Азизи метании копья завоевал золото на чемпионате мира в…
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Точал — современный горнолыжный курорт в Иране
Горнолыжный курорт Точал расположен неподалеку от городских кварталов Тегерана Шемиран и Дербенд.…
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Международная выставка фиников в Бушере
2-я международная выставка фиников: производство, переработка и упаковка (International Exhibition…
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