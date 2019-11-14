Фестиваль рассказчиков в иранском Горгане

22-й Международный фестиваль рассказчиков под девизом «Будущее надо строить» стартовал вчера при участии 35 участников из провинций Голестан, Мазандаран, Гилян, Семнан, Северный Хорасан, Альборз и Тегеран в иранском Голестане.