14 нояб. 2019 г., 21:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83555476
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Фестиваль рассказчиков в иранском Горгане

22-й Международный фестиваль рассказчиков под девизом «Будущее надо строить» стартовал вчера при участии 35 участников из провинций Голестан, Мазандаран, Гилян, Семнан, Северный Хорасан, Альборз и Тегеран в иранском Голестане.

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