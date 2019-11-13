Точал — современный горнолыжный курорт в Иране

Горнолыжный курорт Точал расположен неподалеку от городских кварталов Тегерана Шемиран и Дербенд. Курорт сегодня обладает пятым в мире по высоте спуском. Спортивный комплекс точал, и санаторная зона, и гостиницы, и семь станций с телекабинами, и, конечно же, много прекрасных лыжных трасс различной сложности, снабженных современными подъемниками нескольких типов.