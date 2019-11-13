13 нояб. 2019 г., 20:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83554300
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Точал — современный горнолыжный курорт в Иране

Горнолыжный курорт Точал расположен неподалеку от городских кварталов Тегерана Шемиран и Дербенд. Курорт сегодня обладает пятым в мире по высоте спуском. Спортивный комплекс точал, и санаторная зона, и гостиницы, и семь станций с телекабинами, и, конечно же, много прекрасных лыжных трасс различной сложности, снабженных современными подъемниками нескольких типов.

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