13 нояб. 2019 г., 19:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83554289
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Международная выставка фиников в Бушере

2-я международная выставка фиников: производство, переработка и упаковка (International Exhibition of Date, Processing & Relaited Industries) проходит в портовом городе Бушер на юге Ирана.

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