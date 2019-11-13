Фестиваль тыквы в Иране

В городе Решт на севере Ирана ежегодно проходит самая крупная в стране выставка тыквы. Фестиваль проходит с 13 ноября и продлится до 17 ноября. Фестиваль тыквы представляет собой не только выставку тыквенного искусства, но и ярмарку-продажу различных сортов тыквы и любого плода из семейства «тыквенных».