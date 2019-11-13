Калуты Шахдада в Иране — самая жаркая точка планеты

Калуты (Ярданги) Шахдад расположены в самом сердце пустыни Даште-Лут в 90 км от города Керман. Калуты являются уникальным явлением и существует бесчисленное множество секретов о принципах и особенностях их возникновения. Калуты издалека, представляется большой город с множеством небоскребов. Пустыня Даште-Лут — самая жаркая точка Земли. Температура воздуха местами здесь достигает 71 градус по Цельсию. Пустыня была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2016 года.
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