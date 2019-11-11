11 нояб. 2019 г., 14:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83550556
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Чемпионат по гольфу среди женщин в Иране

Чемпионат по гольфу среди женщин старше 18 лет проходит 10-11 ноября в Тегеране.

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