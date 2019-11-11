11 нояб. 2019 г., 14:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83550552
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Караван-сарай Аббаси Кухпае

Караван-сарай Аббаси был построен более 450 лет назад по приказу Аббас Сафави в иранском Кухпае. Город расположен в 2 километрах к востоку от Исфахана.

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