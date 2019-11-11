Караван-сарай Аббаси был построен более 450 лет назад по приказу Аббас Сафави в иранском Кухпае. Город расположен в 2 километрах к востоку от Исфахана.
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Женская сборная Ирана по борьбе на поясах примет участие в международных соревнованиях
Тегеран, 11 ноября, ИРНА - Женская команда Ирана по борьбе на поясах "Алиш" в декабре примет…
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90% мирового урожая шафрана собирают в Иране
Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Иран производит более 90% мирового урожая шафрана. Об этом сообщил…
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Иранские железные дороги – самая передовая транспортная система на Западной Азии
Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Иран считается самой передовой страной на Западной Азии в области…
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Иранец завоевал лицензию на ОИ-2020 в стрельбе из пневматического пистолета
Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Иранский спортсмен Джавад Форуги вышел в финаль чемпионата Азии…
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Чемпионат по гольфу среди женщин в Иране
Чемпионат по гольфу среди женщин старше 18 лет проходит 10-11 ноября в Тегеране.
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Караван-сарай Аббаси Кухпае
Караван-сарай Аббаси был построен более 450 лет назад по приказу Аббас Сафави в иранском Кухпае.…
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Крупнейший угольный самовар в иранском Бороуджерде
Самовар был построен в 2003 году Мохаммадом Бадаваром и требует 400 литров воды.
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Торжественное открытие Индустриального Турбинного завода Гадир Йезд
Турбинный завод Гадир Йезд открылся в воскресенье в присутствии президента Ирана Хасана Рухани.
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Иранка получила квоту на параолимпийские игры 2020 года в Токио
Тегеран, 11 ноября, ИРНА - Хашимие Мотакин выиграла серебряную медаль на Параолимпийских чемпионатах…
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Иранские легкоатлеты завоевали лицензию на Параолимпийские игры-2020 в Токио
Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Иранцы Мехран Некуи-Маджд и Саджад Мохаммадиан завоевали серебро…
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