11 нояб. 2019 г., 14:28
Journalist ID: 2388
News Code: 83550539
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Крупнейший угольный самовар в иранском Бороуджерде

Самовар был построен в 2003 году Мохаммадом Бадаваром и требует 400 литров воды.

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