11 нояб. 2019 г., 14:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83550535
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Торжественное открытие Индустриального Турбинного завода Гадир Йезд

Турбинный завод Гадир Йезд открылся в воскресенье в присутствии президента Ирана Хасана Рухани.

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