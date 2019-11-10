10 нояб. 2019 г., 16:59
Journalist ID: 2390
News Code: 83549196
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Детско-юношеский театральный фестиваль в иранском Хамадане

26-й детско-юношеский театральный фестиваль в эти дни проходит в иранском Хамадане.

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