10 нояб. 2019 г., 16:55
Journalist ID: 2390
News Code: 83549189
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Праздник рождения пророка Мохаммада

Праздник рождения пророка Мохаммада (да благословит его Аллах и приветствует) прошел в иранском Санандадже.

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