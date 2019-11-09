9 нояб. 2019 г., 23:30
Journalist ID: 2390
News Code: 83547973
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Жизнь собаки с ограниченными возможностями

30-летний "Реза" из города Керманшах живет с собакой, которого называют "Коричневый". "Коричневый" получил ранения после жуткого ДТП в Тегеране 4 года назад.

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