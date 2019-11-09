9 нояб. 2019 г., 23:23
Journalist ID: 2390
News Code: 83547969
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Встреча женских команд по футболу "Сепахан" и "Сирджан"

Женская команда "Сепахан" в рамках премьер-лиги Ирана по футболу в пятницу приняла сборную "Сирджан" на стадионе "Сафаие" в Исфахане. Команды сыграли вничью со счетом 3:3.

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