26-й детско-юношеский театральный фестиваль в эти дни проходит в иранском Хамадане.
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Жизнь собаки с ограниченными возможностями
30-летний "Реза" из города Керманшах живет с собакой, которого называют "Коричневый". "Коричневый"…
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Встреча женских команд по футболу "Сепахан" и "Сирджан"
Женская команда "Сепахан" в рамках премьер-лиги Ирана по футболу в пятницу приняла сборную…
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Детско-юношеский театральный фестиваль в иранском Хамадане
26-й детско-юношеский театральный фестиваль в эти дни проходит в иранском Хамадане.
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Иранские пляжники выиграли Межконтинентальный кубок
Тегеран, 9 ноября. ИРНА — Сборная Ирана по пляжному футболу нанесла поражение сборной Испании,…
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Аракчи: Иран не поддается давлению США
Москва, 9 октября. ИРНА — Тегеран не ведет переговоры в условиях экономической войны и поддается…
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Расширение отношений с соседями — приоритет Тегерана, заявил Зариф
Тегеран, 9 ноября. ИРНА — углубление связей с соседними странами остаётся безусловным приоритетом…
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В Тегеране открылись Дни культуры России в Иране
Тегеран, 9 октября. ИРНА — В субботу в зале "Вахдат" в иранской столице прошла официальная…
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Иран сократил свои обязательства, чтобы сохранять баланс: Камальванди
Фордо, 9 ноября, ИРНА – Иран решил сократить свои обязательства по ядерной сделке, чтобы сохранять…
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Иранка завоевала лицензию на ОИ 2020 в стрельбе из винтовки с трех позиций
Тегеран, 9 ноября. ИРНА — Иранка Фатеме Карам-заде вышла в финаль чемпионата Азии по стрельбе…
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Иран готов ответить на любую угрозу: контр-адмирал Сайари
Тегеран, 9 ноября, ИРНА – Враг не смеет нападать на интересы Ирана, так как мы готовы ответить…
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