8 нояб. 2019 г., 14:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83546063
0 Persons

Скалистая деревня Меманд в иранском Кермане

Мейманд - одна из исторических и впечатляющих деревень Ирана, расположенная в провинции Керман. Загадочная деревня, которая вырыта в скалах и, как говорят, датируется около 10000 лет.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 13 =