8 нояб. 2019 г., 14:18
Journalist ID: 2388
News Code: 83546054
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Первый район в Тегеране

Первый район расположен на севере и северо-востоке Тегерана. Район ограничен на севере южными склонами хребта Альборз, на юге - шоссе Чамран, на западе - рекой Дерека, а на востоке - лесопарком Кучак.

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