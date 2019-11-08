Деревня Барде является частью провинции Чахармахал и Бахтиари, расположенной в 45 км от Шахрекорда в центре провинции. Эта деревня с ее уникальной исторической структурой является одним из туристических направлений этой провинции.
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Деревня Барде является частью провинции Чахармахал и Бахтиари, расположенной в 45 км от Шахрекорда…
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