8 нояб. 2019 г., 14:16
Journalist ID: 2388
News Code: 83546051
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Деревня Барде

Деревня Барде является частью провинции Чахармахал и Бахтиари, расположенной в 45 км от Шахрекорда в центре провинции. Эта деревня с ее уникальной исторической структурой является одним из туристических направлений этой провинции.

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