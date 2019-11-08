8 нояб. 2019 г., 14:14
Journalist ID: 2388
News Code: 83546048
0 Persons

Самая большая глинобитная архитектура в мире

Арг-е Бам — наиболее крупный и древний образец персидской глинобитной крепости из самана. Эта крупнейшая в мире глинобитная постройка расположена на Великом шёлковом пути в иранском городе Бам (провинция Керман).

Your Comment

You are replying to: .
3 + 9 =