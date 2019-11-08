8 нояб. 2019 г., 14:12
Journalist ID: 2388
News Code: 83546045
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Шхраке Гарб в Тегеране

Шахраке Кудс (Гарб) - это роскошный и современный и богатый район в северо-западеТегерана.

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