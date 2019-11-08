8 нояб. 2019 г., 14:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83546039
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Историческая Аллея «Нейкиже» в иранском Семнане

Сады Семнан и старая система распределения воды, которой, как говорят, более 700 лет, создали красивую аллею в центре пустынного города Семнан, одной из тех красивых аллей является «Нейкиже».

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