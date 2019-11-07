8 нояб. 2019 г., 01:03
Journalist ID: 2177
News Code: 83545662
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Девушки-автомеханики в Иране

Киана Ярахмади и Нилуфар Фарахман работают механиком в Тегеране уже на протяжении 5 месяцев.

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