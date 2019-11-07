8 нояб. 2019 г., 00:03
Journalist ID: 2177
News Code: 83545646
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Театральный фестиваль в Семнане

В городе Гармсар прошел 30-й театральный фестиваль и 2-й фестиваль уличных театров

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