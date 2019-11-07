7 нояб. 2019 г., 23:52
Journalist ID: 2177
News Code: 83545642
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Фотографии осеннего Ирана

Иран – одна из немногих стран, где четыре времени года можно увидеть одновременно. Ужев некоторых частях страны в наступила осень. Осень раскрасила листья деревьев в тысячи цветов.

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