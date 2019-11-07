7 нояб. 2019 г., 23:42
Journalist ID: 2177
News Code: 83545636
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Чемпионат Ирана по ушу среди женщин

В Тебризе 7 ноября завершился Чемпионат и Первенство Ирана по ушу среди женщин. В соревнованиях приняли участие 340 спортсменок из всех субъектов страны.

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