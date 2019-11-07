В Тебризе 7 ноября завершился Чемпионат и Первенство Ирана по ушу среди женщин. В соревнованиях приняли участие 340 спортсменок из всех субъектов страны.
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Девушки-автомеханики в Иране
Киана Ярахмади и Нилуфар Фарахман работают механиком в Тегеране уже на протяжении 5 месяцев.…
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МАГАТЭ уведомило Совет управляющих о наблюдении за работами Ирана на объекте в Фордо
Тегеран, 8 ноября. ИРНА — Исполняющий обязанности генерального директора Международного агентства…
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Зариф примет участие во встрече глав МИД стран-членов ОЭС
Тегеран, 8 ноября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф примет участие во встрече министров…
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МАГАТЭ продолжит консультироваться с Ираном
Тегеран, 8 ноября. ИРНА — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит дальнейшую…
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Театральный фестиваль в Семнане
В городе Гармсар прошел 30-й театральный фестиваль и 2-й фестиваль уличных театров
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Фотографии осеннего Ирана
Иран – одна из немногих стран, где четыре времени года можно увидеть одновременно. Ужев некоторых…
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Чемпионат Ирана по ушу среди женщин
В Тебризе 7 ноября завершился Чемпионат и Первенство Ирана по ушу среди женщин. В соревнованиях…
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Иран не поставит под угрозу безопасность ядерных объектов
Лондон, 7 ноября. ИРНА — Тегеран не будет ставить под угрозу безопасность своих ядерных объектов…
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Сборная Ирана победила Россию в Межконтинентальном кубке
Тегеран, 7 ноября. ИРНА — Сборная Ирана по пляжному футболу в серии пенальти победила команду…
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Южная Корея будет прилагать все усилия для дальнейшего развития отношений с Ираном
Сеул, 7 октября. ИРНА — Сеул с оптимизмом смотрит на перспективы ирано-корейских отношений,…
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