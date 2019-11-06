Начался сезон рыбалки с участием более 4000 рыболовов на Каспийском море.
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Сезон рыбалки на Каспийском море
Начался сезон рыбалки с участием более 4000 рыболовов на Каспийском море.
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Преподаватель Ширазского университета стал ведущим ученым Всемирной академии наук
Тегеран, 6 ноября, ИРНА - Хамид Реза Пургасеми признан единственным иранским профессором и…
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Сегодня вечером Иран приступит к подаче газа на центрифуги на ядерном объекте в Фордо
Тегеран, 6 ноября, ИРНА - Пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Камалванд сказал,…
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Официальный представитель ВС: США и Израиль осознали всю глубину военного прогресса Ирана
Кум, 6 ноября, ИРНА - Страх США и сионистского режима перед Ираном не является неоправданным,…
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Глава МИД Греции призвал к спасению ядерной сделки
Афины, 6 ноября, ИРНА - Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на встрече с послом Ирана…
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Субатан – это иранский рай
Тегеран, 6 ноября, ИРНА – Субатан находится на севере Иран, напоминая кусочек неба, как будто…
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Иранка выиграла награду конкурса живописи "Цао" в Японии
Урмия, 6 ноября, ИРНА – Газале Мохаммади из иранского Маку была признана победителем на 10-м…
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Иран: провал ядерной сделки повлечёт серьёзные последствия для мировой безопасности
Лондон, 6 ноября, ИРНА - Решение Ирана уменьшить некоторые из своих обязательств по Совместному…
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Зариф призвал Европу соблюдать свои обязательства по СВПД
Тегеран, 5 ноября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может отказаться…
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Сборная Ирана по пляжному футболу побелила Мексику
Тегеран, 5 ноября. ИРНА — Иранские футболисты обыграли Мексиканцев в матче первого тура группового…
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