5 нояб. 2019 г., 14:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83543625
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Памятник "Три купола" - символ истории Урмии

Башня "Три купола" расположена на юго-востоке иранской Урмии, столицы Западного Азербайджана, Ирана. Здание было мавзолей и было построено в 580 году по лунному календарю. У входа в здание есть три надписи куфическим шрифтом, вырезанные из камня.

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