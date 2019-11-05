Памятник "Три купола" - символ истории Урмии

Башня "Три купола" расположена на юго-востоке иранской Урмии, столицы Западного Азербайджана, Ирана. Здание было мавзолей и было построено в 580 году по лунному календарю. У входа в здание есть три надписи куфическим шрифтом, вырезанные из камня.