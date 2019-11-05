5 нояб. 2019 г., 14:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83543615
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Дельган - город происхождения кислого чая

Город Дельган на юге Систана и Белуджистана с 600 гектарами культивируемых земель с кислым чаем занимает первое место, и ежегодно собирается около 480 тонн кислого чая. Фотограф: Мохаммад-Амин Мирблучзехи.

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