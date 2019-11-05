Особняк Масъудие

Дворец Масудие был построен в 1879 году по приказу каджарского принца Масуда Мирзы — сына Насреддин-шаха и губернатора Исфахана. На тот момент дворец был резиденцией принца в столице. Комплекс состоит из 5 зданий: зала для приёмов, ресторана, весеннего дома, дворца Сеида Джавади и дворца Мошир Оль-Молька. Резиденция украшена керамической плиткой, каллиграфией и росписями.