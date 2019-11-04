4 нояб. 2019 г., 23:47
Journalist ID: 2177
News Code: 83542671
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Сбор "красного золота"

Иран — крупнейший производитель и экспортер самой дорогой специи в мире — шафрана. Иран занимает более 90% мирового рынка шафрана. Там этим занимаются уже более 3 тыс. лет.

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