4 нояб. 2019 г., 16:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83542330
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Осенняя природа в городе Хамедан

Иран – одна из немногих стран, где четыре времени года можно увидеть одновременно. Уже на западе страны в древнем городе Хамедан наступила осень. Осень раскрасила листья деревьев этого города в тысячи цветов.

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