4 нояб. 2019 г., 16:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83542286
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Шествия по случаю национального дня борьбы с мировым империализмом и Дня учащегося

В понедельник в сотнях городов Ирана прошли шествия по случаю 4 ноября, Национального дня борьбы с мировым империализмом дня борьбы с Дня учащегося.

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