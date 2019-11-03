3 нояб. 2019 г., 15:42
Journalist ID: 2390
News Code: 83540565
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Чемпионат Ирана по дартсу

Чемпионат Ирана по дартсу с участием команд из 32 провинций страны прошли в иранском городе Санандадж.

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