3 нояб. 2019 г., 15:36
Journalist ID: 2390
News Code: 83540551
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Иранская велосипедистка поддерживает строительство школы в стране

Иранская велосипедистка Сахар Туси в целях поддержки строительства школы в стране намерена кататься на велосипеде из Каспийского моя до Персидского залива.

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