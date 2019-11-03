Дворец Масудие в Тегеране

Одним из самых красивых исторических зданий династии Каджаров является дворец Масудие в центре Тегерана. Дворец соорудили в 1879 году как резиденцию для Масуда Мирзы Зелле Солтана, сына Насреддин-шаха и губернатора Исфахана.