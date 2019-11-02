2 нояб. 2019 г., 23:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83539463
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Церемония вручения глобальной премии "Золотой саман Тегерана"

Четвертая церемония вручения глобальной премии "Золотой саман Тегерана" прошла в субботу вечером с участием мэра Тегерана Пируза Ханачи и ряда официальных лиц.

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