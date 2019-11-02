Храм огня Азерахш является одним из храмов огня в Иране, который уже не работает, и относится к эпохе Сасанидов. Этот уникальный памятник площадью 420 квадратных метров находится вблизи города Дараб.
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Храм огня Азерахш
Храм огня Азерахш является одним из храмов огня в Иране, который уже не работает, и относится…
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Фестиваль граната и финика в провинции Фарс
Фестиваль граната — так называется в Иране фестиваль «сто зёрен рубина», проводимый по стране…
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Иран нейтрализует политику максимального давления США
Тегеран, 2 октября. ИРНА — Иран нейтрализует политику максимального давления США свой максимальной…
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Мусави: 140 иранских городов заключили побратимские договоры с различными иностранными городами
Тегеран, 2 ноября. ИРНА — После победы исламской революции в Иране в 1979 году более 140 иранских…
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Иран и Греция обсудили развитие сотрудничества
Афины, 2 октября. ИРНА — Посол Ирана в Греции Ахмад Надери и генеральный секретарь МИД Греции…
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Иран и США снимают совместный фильм
Тегеран, 2 ноября. ИРНА — В штате Калифорния в США начались съемки полнометражного фильма "Сезон…
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Южная Африка выразила готовность к обмену туристами с Ираном
Керман, 2 ноября, ИРНА – Южная Африка готова к сотрудничеству с туристическими агентствами…
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Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан и министр электроэнергетики…
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Иранский фильм завоевал 2 награды на турецком кинофестивале "Золотой апельсин"
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Иран заинтересован к развитию отношений с Казахстаном: Джахангири
Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Общие религиозные, исторические и традиционные традиции Ирана и Казахстана…
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