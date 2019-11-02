2 нояб. 2019 г., 19:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83539285
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Храм огня Азерахш

Храм огня Азерахш является одним из храмов огня в Иране, который уже не работает, и относится к эпохе Сасанидов. Этот уникальный памятник площадью 420 квадратных метров находится вблизи города Дараб.

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