Фестиваль граната и финика в провинции Фарс

Фестиваль граната — так называется в Иране фестиваль «сто зёрен рубина», проводимый по стране в ноябре. На этом мероприятии садоводы, производители, частные компании и многие другие представители различных профессий устанавливают павильоны, украшая их особым образом, символизирующим гранат.