2 нояб. 2019 г., 19:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83539282
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Фестиваль граната и финика в провинции Фарс

Фестиваль граната — так называется в Иране фестиваль «сто зёрен рубина», проводимый по стране в ноябре. На этом мероприятии садоводы, производители, частные компании и многие другие представители различных профессий устанавливают павильоны, украшая их особым образом, символизирующим гранат.

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