1 нояб. 2019 г., 22:44
Journalist ID: 2177
News Code: 83537898
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Четвертый тур женской премьер-лиги Ирана по футболу

В пятницу в Исфахане прошла встреча ФК «Зоубахан Исфахана» против «Загрос Шираза» в рамках четвертого тура женской премьер-лиги Ирана по футболу. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев.

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